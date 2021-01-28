فنانة مصرية مشردة في الشارع بسبب مرض نفسي... صورة

أثارت فنانة مصرية ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها مشردة في الشارع إثر إصابتها بمرض نفسي.

كشفت صحيفة "الوطن" المصرية، إصابة الفنانة مروة محمد، بصدمة نفسية حادة، بعد وفاة والديها، جعلها تترك منزلها وتجلس في الشوارع.

ونقلت الصحيفة عن شقيق الممثلة، أنها تعرضت لصدمة نفسية حادة بعد وفاة والديها، وفي كل مرة يحاول شقيقها إعادتها للمنزل، تفر مجددًا.

وأشار إلى أن حالة مروة النفسية سيئة، حيث تجلس على الرصيف وتسب المارة وتسرح كثيرًا.

وتابع: "كانت جميلة ومحبوبة ولديها وعيا كبيرا، تزور كل جيرانها في القرية وقد عملت كومبارس في أكتر من مسلسل لكن فجأة مبقتش مركزة وبتسرح ودماغها شاردة، وبقيت تحب تنزل تقعد في الشوارع، وبعدما كانت اجتماعية بقيت منعزلة وتحب قعدة الأرصفة".

وقال: "للأسف بسيب أختي لوحدها في البلد وبانزل أدور على شغل في القاهرة، وحالتنا المادية صعبة وبارجع بعد أسبوع أو أسبوعين ألاقيها سابت البيت وباروح أجيبها من الشوارع، وأفضل ألف عليها ومعرفش إيه اللي صابها. كانت ورد مفتحة دي شكل عين وصابتها لأنها كانت جميلة جداً".

يشار إلى أن مروة محمد شاركت في مسلسل "عائلة الحاج متولي"، وهو مسلسل تلفزيوني درامي مصري، عُرض في شهر رمضان عام 2001، وبطولة نور الشريف، فادية عبد الغني، رانيا يوسف، مصطفى شعبان، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، نورهان.