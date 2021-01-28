مصر... سمية الخشاب تتصدر "الترنيد" بسبب شخصية "شهرزاد"

تمكن الفنان السعودي مهند الحمدي، من اكتشاف شخصية "شهرزاد" في برنامج "The Masked Singer"، الذي قامت به الفنانة سمية الخشاب.

وكانت الخشاب، قدمت "شهرزاد" باستعراض أبهر لجنة التحكيم، وخمن الحمدي أنها سمية الخشاب، وأصر على اختياره على الرغم من أن باقي المحقيين لم يوافقوه الرأي.

وكشفت شخصية "شهرزاد" عن نفسها، ليتضح أنها فعلا الفنانة سمية الخشاب.

وتقوم فكرة البرنامج على مشاركة نجوم من مختلف أنحاء العالم العربي، ينتمون إلى مجالات عدة وعلى المحققين الأربعة الذين يراقبون ويستمعون معرفة هوية المتسابقين، وذلك من خلال بنائهم على دلائل ومعلومات وحركات وتفاصيل وتقارير مرتبطة بشخصية كل نجم.

وتضم لجنة المحققين كل من الفنانين حسن الرداد، وقصي خولي، وسيرين عبد النور، ومهند الحمدي.