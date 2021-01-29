مصر... وفاة الفنان محمود عبد الغفار بأزمة قلبية

توفي الفنان المصري محمود عبد الغفار، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 60 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وصرح الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية المصرية، بأنه سيتم تشييع جثمان الراحل بعد صلاة الجمعة من مسجد الصباح بمنطقة الهرم، في محافظة الجيزة، غرب القاهرة.

ونعى مكرم الفنان الراحل قائلا: "محمود عبد الغفار.. الكبير.. مسرح الطليعة"، إذ يعد عبد الغفار، أحد أبرز نجوم مسرح "الطليعة".

يشار إلى أن الفنان الراحل، بدأ مشواره الفني في الثمانينيات وأدى أدوارا ثانوية مساعدة في السينما والمسرح والتلفزيون، في دور الضابط ووكيل النيابة والطبيب والمحامى وضابط المخابرات، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

توفي الفنان محمود عبد الغفار في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ونعى الدكتور أشرف ذكي نقيب نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل محمود عبد الغفار. pic.twitter.com/PMrMGm7HzR — دكتورة جامعية و صحفية د غادة مصطفى (@DrGhadaMustafa2) January 29, 2021

وشارك في العديد من الأفلام الشهيرة، منها "جذور في الهواء" 1986، و"المنسي" 1993، و"المقامر" 1994، و"اتفرج يا سلام" 2001.

كما اشترك محمود عبد الغفار في أعمال مسلسلات تلفزيونية، منها "دموع في عيون وقحة" 1980 و"حكايات هو وهي" 1985 و"هارون الرشيد" 1997 و"لا أحد ينام في الإسكندرية" 2006 و"حارة 5 نجوم" 2012.