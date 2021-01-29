أشهر خبير تجميل في مصر... وفاة محمد الصغير بفيروس كورونا

توفي صباح اليوم الجمعة، محمد الصغير، أشهر خبير تجميل في مصر، متأثرا بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الفنان المصري، أحمد السقا، عبر حسابه الرسمي، بموقع "إنستغرام"، وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

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ونشرالسقا صورة لمصفف الشعر الراحل، معلقًا عليها: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

يشار إلى أن محمد الصغير، هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضي فيها آخر أيامه.