وفاة الفنان المصري أشرف صالح

وكشف مكرم، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وفاة الفنان أشرف صالح، داعيا له بالرحمة والمغفرة، ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان، والعزاء.

يشار إلى أن الفنان الراحل، أشرف صالح، بدأ نشاطه الفني في التسعينيات، وعمل بالسينما والدراما والسهرات التليفزيونية، وأدى أدوارا ثانوية مساعدة.

وشارك في العديد من الأفلام، منها "لهيب الانتقام"1993 و"التحويلة"، و"عيش الغراب "، و"أصحاب ولا بزنس"، و"عوكل"، و"العالمي".

كما شارك في عدد من المسلسلات، منها "الأبطال"، و"الكومي"، و"إمام الدعاة"،و" السندريلا "2006، و" أهل كايرو"2010، و"الصقر شاهين"2013، وقدم دور راشد ضابط المخابرات فى فيلم "كتكوت" عام 2006.