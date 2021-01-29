جيلبرتو يكشف توقعاته بشأن مباراة الأهلي والدحيل

كشف الأنغولي جيلبرتو، لاعب نادي الأهلي الأسبق، توقعاته بشأن مباراة الفريق الأحمر والدحيل القطري في مونديال الأندية.

وقال في تصريحات عبر قناة "أون تايم" المصري، إنه فخور بعودة الأهلي مجددا للظهور في مونديال الأندية بعد غياب بسبب عدم تتويجه بالأميرة الأفريقية منذ فترة.

وتقدم جلبرتو، بالتهنئة لمجلس إدارة القلعة الحمراء، واللاعبين والجماهير على هذا الإنجاز، مشيرا إلى أن الأهلي قادر على تخطي الدحيل القطري فى المباراة الأولى رغم قوة الأخير.

وأوضح أن النادي الأهلي تنتظره مواجهة قوية أمام بايرن ميونخ الألماني، فى المباراة الثانية والأهلي قادر على إسعاد الجماهير وتحقيق نتائج مرضية للغاية.

وقال عن موسيماني، مدرب الأهلي: "اختياره قرار جيد نظرا لخبراته الأفريقية الكبيرة وفوزه من قبل على الأهلي والزمالك مع فريقه صن داونز، بالطبع فوزه مع الأهلي بأكثر من بطولة فى اول تجربة له فى مصر يؤكد أنه مدرب كبير وقادر على تحقيق طموحات الجماهير".