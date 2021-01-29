الصين... إعدام مسؤول سابق رفيع المستوى بتهمتي تعدد الزوجات والفساد

نفذت الصين حكم الإعدام بمسؤول سابق رفيع المستوى، بعد إدانته بالفساد وتعدد الزوجات.

بث التلفزيون المركزي لجمهورية الصين الشعبية تقريرا عن تنفيذ حكم الإعدام بإطلاق النار على المسؤول رفيع المستوى السابق لاي شياو مينغ، الذي كان يدير شركة China Huarong، أحد أكبر هياكل إدارة الأصول في الصين.

أدانت محكمة مقاطعة تيانجين المسؤول الحكومي السابق باختلاس 25 مليون يوان وقبول رشاوى بلغ مجموعها 1.8 مليار يوان، أي ما يعادل 4 ملايين دولار و 280 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، أقام لاي شياو مينغ علاقات جنسية مع عشرات النساء، وبعضهن يعيش في مساكنه الشخصية الموزعة على أكثر من 100 شقة.

وأفاد التلفزيون المركزي الصيني أن جميع ممتلكات المسؤول الفاسد الذي تم إعدامه تمت مصادرتها لصالح الدولة، بحسب ما نقل موقع oreanda.