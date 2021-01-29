بعد 18 يوما من الغيبوبة.. زوجة فنان سعودي شهير تكشف تطورات حالته الصحية

قالت عايدة العتيبي، زوجة الفنان السعودي، خالد سامي، إن زوجها اليوم أفاق من الغيبوبة، ورفعت أجهزة التنفس الصناعي، وبدأ يحرك أطرافه وعينيه.

وأجرت "العربية نت"، اليوم الجمعة، حوارا مع العتيبي، أوضحت من خلاله أن خالد سامي تكلم بصوت غير مسموع، ولكنه استجاب للمؤثرات والأحاديث، وسمح لها بزيارته، والتحدث معه، وذلك بعد 18 يوما من دخول الفنان السعودي في غيبوبة لا يعرف سببها.

وأفادت عايدة العتيبي بأنه بعد المدة التي قضاها سامي في الغيبوبة سيحتاج إلى علاج طبيعي وتمارين حتى لا تنتكس حالته، وأوضحت زوجة الفنان السعودي أن الفحص أظهر وجود التهاب بسيط وتم التعامل معه بالمضادات.

بعد 18 يوم من دخول الفنان السعودي #خالد_سامي في غيبوبة لايعرف سببها.. زوجة الفنان #عايدة_العتيبي تكشف لـ #العربية_نت" أن زوجها اليوم فاق من الغيبوبة ورفعت أجهزة التنفس الصناعي وبدأ يحرك اطرافه وعينيه https://t.co/yzD9797J9k #العربية — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 28, 2021

وتابعت العتيبي:

الغريب كما أوضح الدكتور أن وجود هذا الالتهاب ليس سببا للغيبوبة، لذا قرر عمل أشعة رنين مغناطيسي للدماغ غدا صباحا.

يذكر أن حالة الفنان، خالد سامي، قد تدهورت إثر إصابته بضیق تنفس أُدخل على إثره للعنایة المركزة، وتم وضعه على أجھزة التنفس الصناعي.

وكانت "العربية.نت" نشرت قبل أيام، أن الفنان خالد سامي استقرت حالته الصحية، وهو في حالة استجمام استعدادا لعملية الكلى التي كان من المقرر إجراؤها بعد شهر ونصف.

وذكرت عايدة العتيبي حينها، أن زوجها "بدأت حالته الصحية تستقر، وسط معنوياته النفسية المرتفعة، وهو حالياً في فترة نقاهة واستجمام استعداداً لعملية ثانية للكلى، والتي ستكون خلال شهر إلى شهر ونصف".