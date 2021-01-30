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    السيناتور بيرني ساندرز

    غازلة صوف تجمع تبرعات بنحو مليوني دولار بفضل قفاز بيرني ساندرز

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
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    نجحت غازلة صوف أمريكية في جمع تبرعات خيرية تقدر بنحو مليوني دولار بفضل قفاز ارتداه السناتور الأمريكي بيرني ساندرز خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

    وقالت رويترز إن القفاز الذي ظهر به ساندرز خلال مراسم تنصيب بايدن جعل طلبات الحصول على شبيهه تنهال على غازلة صوف في ولاية فيرمونت مما ساعدها على جمع تبرعات خيرية تقترب من مليوني دولار.

    الرئيس الأمريكي جو بايدن في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء من البيت الأبيض
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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    كان ساندرز خلال الحفل يضع كمامة ويرتدي معطفا وقفازا من الصوف المعاد تدويره وجلس متلحفا بملابس ثقيلة تقيه البرد. ولم تمر هيئة ساندرز مقارنة بالملابس الرسمية التقليدية التي ارتداها من حوله مرور الكرام، ودمج البعض صورته بعدد لا نهائي من مشاهد التاريخ والفن والثقافة الشعبية.

    وانهالت الطلبات على جين إيليس، المعلمة التي أعطت القفاز لساندرز، للحصول على مثيل له ولذلك اقترحت إيليس الاتصال بغازلة تُدعى ليز-آن كوليدج كانت تدرّس لابنتها قبل عشرة أعوام.

    ووعدت كوليدج (53 عاما)، والتي تنتج شركتها الصغيرة (فروم ذيس تو ذات) أي (من هذا إلى ذاك) بضائع من المواد المعاد تدويرها، "بغزل 100 قفاز على أن يُباع الزوج الواحد بسعر 200 دولار ويذهب جزء من العائد إلى جمعيات خيرية لتوفير الطعام في فيرمونت".

    وفي خلال يوم واحد، تلقت طلبات لشراء القفازات المئة، لكن كوليدج قالت إن القفازات المعروضة للبيع قد لا تبدو مطابقة تماما لقفاز ساندرز. وأضافت "تذكروا أنها من صوف سترات مستعملة".

    ومن المنتظر أن تضاف الأموال التي جمعتها إلى تبرعات خيرية تم تحصيلها من أفكار شبيهة.

    انظر أيضا:

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