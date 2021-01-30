أسباب تجعل كبار السن يشربون المزيد من الشاي

الشاي هو المشروب الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم كالماء والقهوة، وهو ليس مشروبا لذيذا فقط، بل وصحيا أيضا خاصة بالنسبة لكبار السن.

أكدت دراسة نشرها موقع "تايمز أوف إينديا" أنه مع التقدم في العمر يضعف جهاز المناعة ويصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة، ويصبح من المهم جدا الاعتناء بالصحة بشكل أكبر من أجل أن تنعم بحياة طويلة وصحية.

تشير النتائج الجديدة للدراسة إلى أن شرب 5 أكواب من الشاي في اليوم يمكن أن يزيد من الدقة وسرعة رد الفعل للأشخاص فوق سن 85 عاما.

وذكرت الدراسة أن الشاي يساعد على زيادة الوظائف المعرفية والتي بدورها تساعد كبار السن في العديد من الأنشطة مثل القيادة.

درس الباحثون في الدراسة بيانات أكثر من 1000 مشارك فوق سن 85 عاما، تم جمعها بين عامي 2006، 2020، توصلوا من خلالها إلى أن شرب المزيد من الشاي يمكن أن يحسن بشكل كبير من مدى الانتباه، إلى جانب القدرة على أداء المهام المعقدة.

في حين أشارت دراسة أخرى أجراها باحثون من جامعة سنغافورة الوطنية وجامعة فودان في شنغهاي إلى أن احتساء الشاي كل يوم يمكن أن يقلل مستويات الاكتئاب لدى كبار السن.

ويعزو الباحثون السبب في ذلك للمركبات الموجودة في الشاي مثل مادة الكاتشين المضادة للأكسدة، ومادة الثيانين، والكافيين، والتي بدورها يمكن أن تحسن الحالة المزاجية، وتمنع السرطان وتزيد من طول العمر.

جميع أنواع الشاي تقريبا تحتوي على نفس المركبات، لذلك، هناك احتمالية أن يستفيد المرء حتى من شرب الشاي العادي بشرط أن يكون قليل السكر، لكن بشكل عام يفضل الشاي الأسود غير المحلى للحصول على أكبر قدر من الفوائد.