إخصائية روسية تكشف عن منتجات تطيل أمد الشباب

كشفت إخصائية روسية عن منتجات بينها الشاي الأخضر والكركم تساعد في إبطاء الشيخوخة كونها مانحة لمجموعات الميثيل.

وبحسب موقع "روسكايا غازيتا"، أكدت أنتونينا ستارودوبوفا، إخصائية التغذية المستقلة في وزارة الصحة في موسكو أن الشاي الأخضر والكركم هما مادتان رائدتان من بين المنتجات التي تساعد على إطالة أمد الشباب.

وفقًا للخبيرة، فإن هذه المنتجات هي مانحة لمجموعات الميثيل، وهي مواد تعمل على إبطاء الشيخوخة. ويمكن أن يتجلى تأثير التجديد مع الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر والكركم.

أيضا في تصنيف المنتجات "المجددة" ذكرت التوت الأزرق والفلفل الأحمر. فهي غنية بالفيتامينات والألياف، والتي لها أيضًا تأثير مفيد على حالة الجسم.

للأسباب نفسها، يجب أن تُدرج البروكلي والمكسرات بانتظام في نظامك الغذائي. صحيح أن نسبة السعرات الحرارية في المكسرات عالية ويجب تناولها في أجزاء صغيرة دون القلي أو الملح.