"بطلة دون خوذة"... وفاة "أم الإندومي" صانعة النكهات الشهية

توفيت مديرة تطوير النكهات في الشركة الإندونيسية "إندومي"، نونوك نوريني، عن عمر يناهز 59 عاما.

واشتهرت نوريني، التي يدعوها النشطاء بـ"أم الإندومي" بعد تصنيع نكهة "مي جورينج" للشركة. والإندومي شركة إندونيسية تدخل ضمن شركة "إندوفود"، هي أكبر علامة تجارية للمعكرونة في البلاد.

وأكدت رئيسة قسم العلاقات العامة في "إندوفود"، نورليتا نوفي أرلايدا، وفاة نوريني في تصريح لصحيفة "كومباس" المحلية.

we just lost Mrs. Nunuk Nuraini, the genius flavor developer of people's beloved instant noodles 'Indomie' today. may her soul rest in love and her legacies will definitely forever live on. you are truly a legend for indonesians. pic.twitter.com/IDn8M682a2 — gustirapi🇮🇩 (@gustirapi) January 27, 2021

وعملت أم الإندومي في الشركة الإندونيسية المصنعة للمعكرونة المقلية، لمدة 30 عاما وشكرها الكثيرون على "إرثها"، ووصفها البعض بأنها "بطلة من دون خوذة".

Goodbye and thank you, Ms. Nunuk Nuraini.

Without you, #Indomie would've never been that delicious.

May you rest in peace. pic.twitter.com/DxvPmQvGn1 — Lynna Scarlet (@lynna_scarlet) January 28, 2021

ومن غير المعلوم سبب وفاة أم الإندومي، وقال متحدث باسمها إنها "عادت بسلام إلى الله".

Menu andalan saya, indomie goreng telur bakso. Terimakasih ibu Nunuk, Anda pahlawan di hati kami pecinta Indomie Goreng 😭😭😭 pic.twitter.com/cUaer6cwxK — 𝓐𝔀𝓪𝓵𝓾𝓭𝓲𝓷 𝓐𝓶𝓻𝓾𝓷 🔴⚫ (@AwaludinAmrun) January 27, 2021

وأطلقت الشركة أول معكرونة سريعة التحضير في عام 1971 بنكهة الدجاج، ثم أطلقت نكهة "مي جورينج" عام 1982، وهو أول نوع من المعكرونة الجافة مستوحى من طبق المعكرونة الإندونيسية المقلية.