شركات روسية تضع "قواعد لباس" خلال العمل عن بعد

أدخلت الكثير من الشركات الروسية قواعد خاصة للباس أو الهندام أثناء فترة العمل عن بعد من خلال تطبيقات الفيديو أو بعض برامج التواصل.

وتسببت الكثير من المواقف الطريفة التي تداولها المواطنون في فترات الحجر الصحي لوجود موظفين بلا ملابس لائقة أثناء عقد اجتماعات العمل عن بعد إلى وضع الكثير من الشركات الروسية قواعد خاصة تضبط هذه المسألة.

وتعمل الكثير من الشركات في روسيا خلال فترة الحجر الصحي على تقديم خدماتها للمواطنين من خلال بعض برامج التواصل أو من خلال اتصالات الفيديو، ما جعل فرض قوانين محددة للملابس أمرا ضروريا لتجنب الوقوع في خطأ غير مقصود.

وأجرى خبراء في علم الاجتماع عن طريق خدمة البحث عن الوظائف "SuperJob" دراسة من خلال تواصلهم مع الإدارات وخدمات مقابلات الفيديو حيث أجرت مسحا لحوالي 1000 شركة من مختلف مناطق روسيا.

ووجد الخبراء أن حوالي 10% من الشركات الروسية قد وضعت بالفعل قواعد ضابطة للباس خلال فترة العمل عن بعد، حيث طلب أرباب العمل الظهور في ملابس العمل وقصة شعر أنيقة، تماما كما في المكتب، بحسب موقع "روسكي غازيتا".

وغالبًا ما يتم الاعتناء بمظهر الموظفين الذين يعملون من المنزل في المؤسسات في القطاعين المالي والصناعي، ومعظم الشركات الروسية (79%) ليس لديها متطلبات خاصة بقواعد اللباس بالنسبة لأولئك الذين يعملون عن بعد.

ونوه الخبراء إلى أن أرباب العمل يعتمدون على الفطرة الخاصة بهم لتقدير أهمية اللباس بالنسبة للخص العامل لديهم.