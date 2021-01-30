طفلة في الرابعة تعثر على بصمة بحث عنها العلماء لسنوات... صور

وجدت الطفلة البريطانية ليلي وايلدر (4 سنوات) بصمة قدم ديناصور واضحة جدا وتعتبر الأفضل من نوعها في شاطئ خليج بيندريكس.
وبحسب "بي بي سي" لم يحدد العلماء إلى هذه اللحظة نوع الديناصورات التي تركت هذه البصمة التي يبلغ طولها 10 سنتيمترا ومن المحتمل أن تكون من ديناصور يبلغ ارتفاعه 75 سنتيمترا.
ووصفت سيندي هاولز، أمينة المتحف الوطني في ويلز، البصمة بأنها "أفضل عينة وجدت على الإطلاق على هذا الشاطئ".
قالت أم الطفلة في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية: "كانت ليلي وريتشارد (والدها) من اكتشف البصمة"، وأضافت "شاهدتها ليلي عندما كانوا يمشون وقالت: أنظر يا أبي.. وعندما عاد ريتشارد إلى المنزل وشاهدتها، اعتقدت أنها تبدو رائعة".
Dinosaur footprint found by girl, four, on Barry beach: The footprint, preserved in mud for 220 millions years, could help explain how dinosaurs walked. https://t.co/0uDUl61ldY pic.twitter.com/bOs0JsBZMG
— @globalfirstnews (@globalfirstnews) January 30, 2021
وقالت الأم: "اعتقد ريتشارد أنه من الجيد جدًا أن تكون الأحفورة حقيقية. لقد اتصلت بالخبراء الذين أخذوها وأكدوا الأمر".
What a stunning footprint fossil 🤯"Four year old girl finds dinosaur footprint at Barry beach | South Wales Argus" https://t.co/MQTbehcZ82— Rhiannon Short (@Brontofelis) January 29, 2021
وصف الخبراء الديناصور الذي ترك بصمته بأنه كان نحيفا، وكان يمشي على قدميه الخلفيتين ويصطاد بنشاط الحيوانات الصغيرة والحشرات الأخرى".
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