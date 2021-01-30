تعليقات بين محمد رمضان وسمية الخشاب توضح حقيقة وجود خلاف بينهما.. صور

رصدت وسائل إعلام مصرية سلسلة تعليقان بين النجم المصري محمد رمضان والنجمة سمية الخشاب على صورة نشرها النجم المصري على حسابه في "إنستغرام"، توضح حقيقة الأنباء التي تحدثت عن وجود خلاف كبير بينهما.

ونشر محمد رمضان صورة جمعته مع الطفل الذي جسد دوره في كليب "مصباح علاء الدين"، حيث علقت النجمة المصرية سمية الخشاب على الصورة بعدة وجوه مبتسمه (سمايلات).

وبدوره رد رمضان على تليق سمية الخشاب وكتب: "موسة مشتاقلك" (الطفل الذي مثل دور طفولة محمد رمضان)، وردت الخشاب على التعليق بتعليق آخر وكتبت "مسافة السكة (الطريق)".

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، توضح سلسة التعليقات الودية بين النجمين المصريين عدم وجود أي خلاف بعس الشائعات التي تم تداولها مؤخرا حول وجود خلاف بينهما نشب خلال تصوير مسلسل "موسى".

وطرح الفنان محمد رمضان، قبل أيام، كليب جديد له بعنوان "مصباح علاء الدين"، وظهر خلاله طفل قدّم شخصية الفنان المصري في مرحلة الطفولة، يُدعى منذر مهران.

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ويشارك النجمان المصريان بأدوار البطولة في تصوير المسلسل الرمضاني الجديد "موسى"، حيث أوشك النجم المصري على الانتهاء من تصوير مشاهد الديكور في بلدته الصغيرة.

ويجسد رمضان في المسلسل شخصية رجل صعيدى تدور حولها العديد من القصص والحكايات المشوقة، بمشاركة عدد كبير من النجوم.