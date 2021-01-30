"يلي بموت فيه"... عمرو دياب وبسمة وهبة في مشهد يشعل وسائل التواصل.. فيديو

حاز مشهد قصير شاركته الإعلامية بسمة وهبة، اليوم السبت، مع متابعيها على صفحتها في "إنستغرام" لاستحسان واسع من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

شاركت وهبة مشهدا قصيرا لصدفة جمعتها مع النجم العربي، عمرو دياب، في دبي بدولة الإمارات، وقالت وهبة مخاطبة دياب في الفيديو الموجود على صفحتها الشخصية في "إنستغرام": "النجم الجميل اللي بحبه وبموت فيه.. أحلى صدفة وأحلى مقابلة".

وكتبت وهبة تعليقا على الفيديو: "مفاجأة.. الأسطورة عمرو دياب"، فيما رد دياب في المشهد القصير بكلمة واحدة مقتضبة "شكرا"، بحسب "مصراوي".

وحاز المشهد القصير الذي نشر قبل ساعات على نسبة مشاهدات كبيرة جدا بالإضافة إلى كم كبير من التعليقات التي أثنت على النجمين.

وأقام عمرو دياب، حفلا غنائيا، قبل أيام، في استاد دبي الدولي، مصاحبا ذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا" المستجد.

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وأكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي في بيان لها أن كافة الفعاليات الفنية التي تستضيفها وتنظمها خلال هذه الفترة، والتي تشمل حفل عمرو دياب في استاد دبي الدولي في مدينة دبي الرياضية، وحفل إنريكو ماسياس في دبي أوبرا تخضع لإجراءات احترازية ووقائية مشددة لضمان سلامة المشاركين.