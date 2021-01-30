"أطلق صاروخا"... "ناسا" تعلق على هدف سجله أحد أبطال أوروبا.. فيديو

ونشر حساب النادي الفرنسي "ليون" على صفحته الرسمية في "تويتر" تغريدة وجهها النادي إلى وكالة "ناسا" الأمريكية "أردنا أن نعلمكم أن دوبوا قد أطلق صاروخا".
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وردت وكالة الفضاء الأمريكية على الإشارة التي ضمنت في تغريدة النادي الفرنسي، من خلال التعليق بصورة رائد فضاء يؤدي التحية.
والهدف المميز الذي شاركه النادي الفرنسي سجله، ليو دوبوا، خلال مباراة فريقه ليون أمام بوردو، أمس الجمعة، في المرحلة 22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجل دوبوا هدفه الذي شبه بالقذيفة من زاوية صعبة جدا وقاسية لم يستطع حارس بوردو صده.
January 29, 2021
وبحسب "الجزيرة نت" انتزع ليون الفرنسي صدارة الدوري الفرنسي بشكل مؤقت برصيد وصل إلى 46 نقطة، عقب الفوز على بوردو 2-1.
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