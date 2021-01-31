أفعى تلتف حول رقبة سيرين أثناء غناء حسن الرداد لعمرو دياب... فيديو

قام الفنان المصري حسن الرداد، بمشاركة مهندس الصوت في الكواليس خلال تصوير أحد البرامج التلفزيونية بوضع أفعى على رقبة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور.

وشاركت الفنانة اللبنانية، سريرين عبد النور، مقطع فيديو على صفحتها الشخصية في "إنستغرام" يظهر مقلبا طريفا تعرضت له أثناء تصوير برنامج "The Masked Singer".

ويظهر في الفيديو القصير والطريف الفنان المصري حسن الرداد، محاولا تشتيت انتباه الفنانة اللبنانية من خلال تأدية أغنية "ونندم عالعشرة" للنجم العربي، عمرو دياب.

واستغل مهندس الصوت انشغال الفنانة اللبنانية بغناء حسن الرداد، ليقوم المهندس بوضع أفعى صغيرة على رقبة سيرين عبد النور.

والتفّت الأفعى على رقبة سيرين، التي نظرت إليها غير مستوعبة، لتدرك متأخرة طبيعة الشيء الذي وضع على رقبتها وتصرخ.

وعلقت سيرين، باللهجة المحكية، على الفيديو الذي شاركته مع محبيها: "انتو ركزو على حسن كيف عم يلهيني وحمدي كيف بدو يعمل فيي ضرب ومحتار من وين بدو يبلش ومهندس الصوت يللي ما عم يصيب دينتي وأنا يلي بعد ربع ساعة نقزت "، بحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة بالفن والمشاهير.

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وتحضر الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لمسلسل جديد يحمل اسم "دور العمر"، يجمعها مع الفنان عادل كرم، من تأليف عادل فقيه وإخراج سعيد الماروق.