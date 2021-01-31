"شديد الخطورة"... نجل عادل إمام مطلوب "حيا أو ميتا" بسبب "النمر"... صور

نشر نجل النجم العربي الكبير عادل إمام، الفنان محمد إمام، على صفحته الشخصية في "فيسبوك" صورة له مشابهة للإعلانات التي تضعها الأجهزة الأمنية في مصر عند البحث عن أشخاص مطلوبين للعدالة.

واتبع الفنان المصري، محمد إمام، طريقة فريدة للترويج للمسلسل الجديد الذي يشارك به "النمر" والمقرر عرضه في موسم رمضان القادم.

وشارك الفنان صورة على حسابه الخاص في "فيسبوك" ويظهر فيها مقنعا وكتب أعلى الصورة "مطلوب حيا أو ميتا".

ويظهر في أسفل الصورة عبارة جاء فيها "مكافأة مليون جنيه لأي مواطن يرشد عن النمر.. تنبيه هام: المجرم شديد الخطورة".

وبحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة بأخبار الفن والمشاهير، يجسد إمام شخصية صعيدية في أحداث مسلسل "النمر" الذي تدور أحداثثه حول تجارة وصناعة الذهب والصاغة.

وأكدت الفنانة المصرية، هنا الزاهد، مشاركتها في العمل بمجرد عارضه عليها لأن "فكرته جديدة وتتضمن العديد من الأحداث، لافتة إلى أن المسلسل يتناول العديد من قصص الحب المتعددة التي تكشفها الحلقات الأولى من العمل"، بحسب المصدر.

ويشارك في بطولة مسلس "النمر" كل من الفنانين، نرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبدالله محمود، وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.