هل يساعد القمح في التحكم في مستويات ضغط الدم

يعاني الكثير من الأشخاص من اضطراب في مستويات ضغط الدم، إذ قد يكون الضغط مرتفعا أو منخفضا، وهناك العديد من الأسباب التي تكمن خلف هذه الاضطرابات والتغيرات في مستوياته.

يؤدي النظام الغذائي دورا جوهريا في إدارة ضغط الدم والتحكم في مستوياته، وبحسب موقع "ذا هيلث سايت" الطبي، يتساءل الكثير من الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع إن كان تناول القمح صحيا أم ضارا لارتفاع ضغط الدم.

يحتوي القمح على الألياف الغذائية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بانخفاض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، إذ وجد الباحثون أن تضمين الألياف في النظام الغذائي يمكن أن يكون له تأثيرا إيجابيا على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

القمح الكامل فقط مفيد للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لذلك اختر خبز القمح الكامل بدلاً من الخبز الأبيض للحفاظ على مستويات ضغط الدم لديك تحت السيطرة.

تجد الملاحظة أنه يحتاج الشخص المعرض لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة الرياضة بانتظام للتحكم في ضغط الدم أيضا.

علاوة على ذلك، يعرف القمح الكامل أيضا بأنه يساعد في تحسين الهضم والتخلص من الإمساك، كما أنه يحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية، وكلها تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

ومن جهة أخرى، قد يؤدي الاستهلاك المفرط للقمح الكامل إلى الإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية، والذي يمكن أن يتلف الأمعاء الدقيقة، أو تفاقم أعراض متلازمة القولون العصبي، وقد يؤدي الغلوتين الموجود فيه إلى استجابة مناعية ضارة، والتي يمكن أن تسبب الحساسية، لذلك يجب على الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الغلوتين تجنب القمح تماما.

كما يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، لذلك يفضل إضافته إلى قائمة النظام الغذائي باعتدال وبدون إفراط.