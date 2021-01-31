فاطمة إبراهيمي... عالمة "طهت" صاروخا فائقا يضع الإنسان في المريخ.. صور وفيديو

ابتكرت العالمة فاطمة إبراهيمي، صاروخا اندماجيا جديدا من شأنه أن يوصل الإنسان بسرعة فائقة إلى مسافات بعيدة في الفضاء بوقت قصير.

استطاعت العالمة فاطمة إبراهيمي، العاملة في مختبر "برينستون" لفيزياء البلازما (PPPL) التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، ابتكار صاروخ اندماجي فائق السرعة من شأنه أن يأخذ البشر إلى المريخ مستقبلا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يستخدم الجهاز الموجود في الصاروخ الجديد المجالات المغناطيسية لإطلاق جزيئات البلازما من مؤخرة الصاروخ ودفع المركبة عبر الفضاء بقوة فائقة.

وبحسب المصدر، يساهم ابتكار العالمة بنقل رواد الفضاء إلى الكوكب الأحمر أسرع بعشر مرات من محركات الصواريخ الحالية التي تستخدم الحقول الكهربائية لدفع الجسيمات.

قالت إبراهيمي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية: "لقد كنت أطهو هذا المفهوم (العلمي) منذ فترة".

وأضافت "خطرت لي الفكرة في عام 2017 عندما كنت جالسة على سطح السفينة وأفكر في أوجه التشابه بين عادم السيارة وجزيئات العادم عالية السرعة".

Scientist Develops New Fusion Rocket that Could Take Humans to Mars in Short Time - International Business Times, Singapore Edition: Dr Fatima Ebrahimi's design is based on the concept of fusion energy and will enable faster space exploration and greater… https://t.co/B9TZOdRP8P pic.twitter.com/H1uasvwZIA — @globalfirstnews (@globalfirstnews) January 31, 2021

البلازما هي الحالة الساخنة المشحونة للمادة المكونة من إلكترونات حرة ونواة ذرية تمثل 99٪ من الكون المرئي - وهي قادرة على توليد كميات هائلة من الطاقة.

ويعمل العلماء على مدار الساعة لتكرار الاندماج في المختبر على أمل تسخير قوته لإنتاج الكهرباء للصواريخ التي تنتقل عبر الفضاء السحيق، لكن لا تستطيع دوافع البلازما الحالية التي تستخدم المجالات الكهربائية دفع الجسيمات إلا لإنتاج نبضة أو سرعة منخفضة محددة.

Dr Fatima Ebrahimi, who works for the US Department of Energy's Princeton Plasma Physics Laboratory, has invented a new fusion rocket thruster concept which could power humans to Mars. #WomenInScience #Space #tech pic.twitter.com/fVfdmCz2IX — TOKA (@TOKATODAY) January 30, 2021

وأظهرت عمليات المحاكاة الحاسوبية التي أجريت على أجهزة الكمبيوتر مختبر "برينستون" والمركز الوطني للحوسبة العلمية لبحوث الطاقة في أمريكا، أن مفهوم دافع البلازما الجديد يمكن أن يولد عادمًا بسرعات تصل لمئات الكيلومترات لكل ثانية، وهي أسرع بعشر مرات من محركات الدفع الأخرى.

Newly Invented Fusion Rocket Thruster Concept Might be Our Ticket to Mars and Beyond!: Dr Fatima Ebrahimi has created a cool new concept of a spacecraft with fusion thrusters that could help with the future travel to Mars and make travel time faster than… pic.twitter.com/IGPEKgLR5b — Marcus Webster (@marcusbwebster) January 30, 2021

وقالت إبراهيمي، إن "السفر لمسافات طويلة يستغرق شهورًا أو سنوات لأن الدافع المحدد لمحركات الصواريخ الكيميائية منخفض جدًا"، لكن المفهوم الجديد سيضع الكواكب البعيدة في "متناول أيدي رواد الفضاء"، على حد تعبيرها.