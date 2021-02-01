السعودية... أكاديمي يعلق على افتتاح أول مقهى لبول الإبل الطازج

وقال الحمد في تغريدة عبر حسابه على "تويتر":

بوجود مثل هؤلاء، فإن الإسلام في أزمة فعلا.. يعني لم يبق من هذا الدين العظيم إلا هذه الجزئية المشكوك في صحتها أصلا؟.. نعم.. نحن في أزمة وجود خانقة".

بوجود مثل هؤلاء، فإن الإسلام في أزمة فعلا..يعني لم يبقى من هذا الدين العظيم إلا هذه الجزئية المشكوك في صحتها أصلا؟..نعم..نحن في أزمة وجود خانقة.. https://t.co/DvUeVz5UZI — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) January 31, 2021

وأوضحت شبكة "سي إن إن" أن مقطع الفيديو المثير للجدل نشره حساب يحمل اسم "معا ضد تجار الدين" على "تويتر" يتابعه نحو 34 ألفا، معلقا على المقطع الذي يظهر أشخاصا يقومون بهذه التجربة: "تم بعون الله تدشين أول كافيه إسلامي متخصص في بول الناقة الطازج وبحضوركم ايه البخاريين يتم الفرح والسرور".

يشار إلى أن العلماء منقسمون حول فوائد بول الإبل حيث سبق وأعلن مركز سعودي للأبحاث الطبية عام 2009 أن هناك توجها للبدء في إنتاج كبسولات طبية تحوي بول الإبل لاستخدامها في علاج أمراض السرطان والأمراض المرتبطة بها.

في المقابل قالت الدكتورة خولة الكريع، العالمة السعودية في مجال جينات السرطان، في فبراير/ شباط العام 2019 إنه لا يوجد إثبات علمي على أن بول أو لبن الإبل يعالجان السرطان، مؤكدة أن هذه الأقاويل ما هي إلا ادعاءات فقط وليس لها أساس من الصحة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية صرحت وزارة الصحة إنه "ينبغي الالتزام بالنظافة العامة مثل غسل اليدين بانتظام قبل ملامسة الحيوانات وبعدها، وتجنب مخالطة الحيوانات المريضة، ولا بد من مراعاة الممارسات الخاصة بنظافة الأغذية، كما ينبغي أن يتجنب الناس شرب حليب الأبل (النوق) الطازج أو بولها، أو تناول لحومها غير المطهية جيدا".