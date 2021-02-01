"غازات سامة"... كوارث صحية تنتج عن تسخين الخبز

حذر خبير التغذية المصري، سعيد متولي، من خطورة تسخين الخبز سواء في الميكروويف أو على النار.

ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن متولي قوله بأن "تسخين الخبز على النار يعرضه لغازات سامة عديدة منها وأهمها غاز الميثان.

ولأن الخبز من المواد النشوية، فإنه عند تعرضه لدرجة حرارة عالية يتغير لون الخبز نتيجة لهدم مكوناته من النشا متحولا إلى مواد ذات تأثير ضار على الجسم قد تصل إلى السرطان إذا كان الخبز مدعما بالدهون .

وأضاف أنه عند تعرض الخبز لدرجة حرارة النار العالية يجعل بعض الغازات السامة مثل ثاني أوكسيد الكبريت تتسرب بداخله لتصبح من مكوناته وهو ما يؤثر بشكل سلبي على الجهاز الهضمي، مسببا الإصابة بقرحة المعدة، القولون، عسر الهضم وأيضا يتسبب بخلل في الجهاز المناعي للجسم، فيكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض الروماتيزم والروماتيود والفيروسات الكبدية مثل فيروس أ.

وأشار الخبير إلى أن تسخين الخبز داخل الميكروويف، يعرضه لبعض الإشعاعات الضارة ومنها "أشعة البايلولير"، وهي من أسباب الإصابة بالسرطان وهنا ترجع خطورة استخدام الميكروويف في التسخين أو الحفاظ على حرارة الغذاء "بالإشعاع".

وأوضح متولي أن أفضل طريقة لتناول الخبز هي عندما يكون طازجا، وإذا تم تجميده، يجب تركه تماما حتى يتم الانتهاء من التجميد بصورة طبيعية بعدها يسخن على النار بعد وجود حائل معدني غير صدىء "مثل ستانلس" ويتم التقليب المستمر لكي نحافظ على عدم تغيير لونه وحرق أي مكوناته.