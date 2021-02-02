عقد ميسي "الفرعوني" يجعله الأعلى دخلا في تاريخ الرياضة العالمية

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن ميسي يعتبر صاحب أكبر عقد في تاريخ الرياضة العالمية على الإطلاق.
وكان صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كشفت عن تقاضي ميسي راتبا قدره 555 مليون يورو على مدار 4 مواسم.
وأوضح التسريب، أن عقد ميسي يشمل راتبا ثابتا وحقوق الصور الخاصة به والمتغيرات، بالإضافة إلى الضرائب التي يتعين على برشلونة دفعها.
ووضعت صحيفة ذا صن ترتيبا لأعلى 10 عقود رياضيين في العالم وجاء على رأسهم ميسي:
- ليونيل ميسي (نجم برشلونة) – 674 مليون دولار
- باتريك ماهومز (نجم كرة القدم الأمريكية) – 552 مليون دولار
- مايك تراوت (محترف البيسبول) – 468 مليون دولار
- كانيلو ألفاريز (ملاكم مكسيكي) - 400 مليون دولار
- نيمار دا سيلفا (نجم باريس سان جيرمان) - 382 مليون دولار
- برايس هاربر (محترف البيسبول) – 363 مليون دولار
- جيانكارلو كروز مايكل ستانتون (محترف البيسبول) - 357 مليون دولار
- جيريت كول (محترف البيسبول) – 354 مليون دولار
- ماني ماتشادو (محترف البيسبول) - 327 مليون دولار
- نولان أرينادو (محترف البيسبول) – 284 مليون دولار
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