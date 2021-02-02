اختصاصي تغذية يحذر من كمية الجبن المستهلكة

يحب الكثير من الأشخاص تناول الجبن، لما يحتويه من عناصر مفيدة ويمكن أن يحل محل الحليب في حالة عدم تحمل اللاكتوز.

إلا أن تناول الجبن يجب أن يكون بشكل معتدل وليس مفرط، بحسب ما نصح اختصاصي التغذية، والأستاذ المساعد في كلية الطب في جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية، أندريه بوبروفسكي، في مقابلة مع "راديو سبوتنيك".

وقال: "نظرا لحقيقة أن محتوى اللاكتوز ينخفض ​​بشكل كبير أثناء إنتاج الجبن، يمكن أن يصبح بديلا لمن لا يستطيعون تناول منتجات الألبان التقليدية. من المهم فقط اختيار مجموعة لا تسبب آثارا جانبية. يمكن أن يكون أي جبن صلب أو طري".

وأضاف بأن النسبة المستهلكة يجب أن تكون معتدلة.

وتابع: "يحتوي الجبن على سعرات حرارية أكثر من الحليب بمقدار 3-5 مرات. يمكن أن تكون البروتينات أيضا 5-6 مرات أكثر لكل 100 غرام من المنتج، كما يعتبر الجبن مصدرا جيدا للبروتين، ولكن في نفس الوقت، يمكن أن يحتوي الجبن على 10 أضعاف الدهون والدهون المشبعة. يربط معظم الخبراء الدهون المشبعة بالأمراض العصرية كأمراض القلب والأوعية الدموية في المقام الأول".

ومن أجل عدم اكتساب الوزن الزائد بسبب الجبن، نصح الطبيب بالتوقف إما عن الأصناف المنخفضة السعرات الحرارية، أو الأصناف الصلبة، والتي يمكنك الحصول عليها بسرعة كافية.

كما حذر من أنه بسبب نكهة الجبن الغنية، لا يستطيع بعض الناس التوقف في الوقت المناسب وغالبا ما يفرطون في استخدام المنتج، بل ويدمنون عليه أحيانا.