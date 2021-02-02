"مهرجان أهداف".. مانشستر يونايتد يسحق ساوثهامبتون (9-0) للمرة الثانية في تاريخه

سحق نادي مانشستر يونايتد نظيره ساوثهامبتون بتسعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة 22 للبريميرليغ.

ويملك كل من يونايتد وسيتي 44 نقطة رغم أن يونايتد خاض مباراتين إضافيتين بينما يحل سيتي ضيفا على بيرنلي غدا الأربعاء.

لعب ساوثامبتون المبتلى بالإصابات بعشرة لاعبين بعد 79 ثانية فقط، عندما طُرد ألكسندر يانكفيتس بسبب مخالفة عنيفة ضد سكوت ماكتوميناي تركت آثارا على فخذ لاعب وسط يونايتد.

ووضع آرون وان-بيساكا يونايتد في المقدمة في الدقيقة 18 بعد أن حول تمريرة لوك شو العرضية عند القائم البعيد في الشباك.

وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 25 بتسديدة واثقة من لمسة واحدة بعد لعبة جيدة بين شو وميسون جرينوود على الجناح الأيسر.

وأصبحت النتيجة 3-صفر بعد هدف عكسي من يان بدناريك، عقب تمريرة عرضية منخفضة من راشفورد، قبل أن يسجل إدينسون كافاني الهدف الرابع بضربة رأس في الدقيقة 39.

واحتسب الحكم مايك دين ركلة جزاء لصالح يونايتد عندما ارتكب كين رامسي مخالفة ضد كافاني، لكن حكم الفيديو المساعد أبدل القرار إلى مخالفة عند حافة منطقة الجزاء.

لكن قرار حكم الفيديو المساعد جاء في صالح يونايتد في الشوط الثاني عندما بدا أن تشي آدمز قلص الفارق لصالح الضيوف لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل بفارق ضئيل للغاية.

وسجل البديل أنطوني مارسيال الهدف الخامس من زاوية صعبة وجعل ماكتوميناي النتيجة 6-صفر بتسديدة جيدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 71.

واكتملت ليلة بدناريك الكارثية عقب طرده في قرار قاس من الحكم بعد مخالفة ضد مارسيال أسفرت أيضا عن ركلة جزاء، لكنه حصل على البطاقة الحمراء بعد مراجعة أخرى من حكم الفيديو المساعد.

ونفذ برونو فرنانديز ركلة الجزاء بنجاح قبل أن يضيف مارسيال هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي وسجل دان جيمس الهدف التاسع في الوقت المحتسب بدل الضائع.

هزيمة نكراء للمرة الثانية

وتكررت هذه النتيجة 3 مرات فقط في تاريخ البريميرليغ، حيث خسر بها ساوثهامبتون مرتين من أصل ثلاث مرات.

9-0 - This is only the third ever a side has won a Premier League game by 9+ goals;



1995 Manchester United 9-0 Ipswich Town

2019 Southampton 0-9 Leicester City

2021 Manchester United 9-0 Southampton



Repeats. pic.twitter.com/0vCtj6IBKr — OptaJoe (@OptaJoe) February 2, 2021

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فقد فاز مانشستر يونايتد على إسبويتش تاون بنتيجة 9-0 عام 1995، وفي عام 2019، فاز ليستر سيتي على ساوثهامبتون بالنتيجة نفسها، قبل أن يتلقى الهزيمة نفسها مرة أخرى هذا العام.