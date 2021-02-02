"مهرجان أهداف".. مانشستر يونايتد يسحق ساوثهامبتون (9-0) للمرة الثانية في تاريخه

ويملك كل من يونايتد وسيتي 44 نقطة رغم أن يونايتد خاض مباراتين إضافيتين بينما يحل سيتي ضيفا على بيرنلي غدا الأربعاء.
لعب ساوثامبتون المبتلى بالإصابات بعشرة لاعبين بعد 79 ثانية فقط، عندما طُرد ألكسندر يانكفيتس بسبب مخالفة عنيفة ضد سكوت ماكتوميناي تركت آثارا على فخذ لاعب وسط يونايتد.
🤗— Manchester United (@ManUtd) February 2, 2021
🔴 #MUFC
#️⃣ #MUNSOU
🏆 #PL @GulfOilIntl pic.twitter.com/6gs8VaJE95
ووضع آرون وان-بيساكا يونايتد في المقدمة في الدقيقة 18 بعد أن حول تمريرة لوك شو العرضية عند القائم البعيد في الشباك.
وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 25 بتسديدة واثقة من لمسة واحدة بعد لعبة جيدة بين شو وميسون جرينوود على الجناح الأيسر.
وأصبحت النتيجة 3-صفر بعد هدف عكسي من يان بدناريك، عقب تمريرة عرضية منخفضة من راشفورد، قبل أن يسجل إدينسون كافاني الهدف الرابع بضربة رأس في الدقيقة 39.
The Reds are rampant.— Manchester United (@ManUtd) February 2, 2021
Admin is exhausted.
🔴 #MUFC
#️⃣ #MUNSOU
🏆 #PL pic.twitter.com/8S4rPRGPxw
واحتسب الحكم مايك دين ركلة جزاء لصالح يونايتد عندما ارتكب كين رامسي مخالفة ضد كافاني، لكن حكم الفيديو المساعد أبدل القرار إلى مخالفة عند حافة منطقة الجزاء.
لكن قرار حكم الفيديو المساعد جاء في صالح يونايتد في الشوط الثاني عندما بدا أن تشي آدمز قلص الفارق لصالح الضيوف لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل بفارق ضئيل للغاية.
وسجل البديل أنطوني مارسيال الهدف الخامس من زاوية صعبة وجعل ماكتوميناي النتيجة 6-صفر بتسديدة جيدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 71.
𝐒𝐢𝐦𝐩𝐥𝐲. 𝐒𝐭𝐮𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠.— Manchester United (@ManUtd) February 2, 2021
🔴 #MUFC
#️⃣ #MUNSOU
🏆 #PL@Chevrolet
واكتملت ليلة بدناريك الكارثية عقب طرده في قرار قاس من الحكم بعد مخالفة ضد مارسيال أسفرت أيضا عن ركلة جزاء، لكنه حصل على البطاقة الحمراء بعد مراجعة أخرى من حكم الفيديو المساعد.
ونفذ برونو فرنانديز ركلة الجزاء بنجاح قبل أن يضيف مارسيال هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي وسجل دان جيمس الهدف التاسع في الوقت المحتسب بدل الضائع.
هزيمة نكراء للمرة الثانية
وتكررت هذه النتيجة 3 مرات فقط في تاريخ البريميرليغ، حيث خسر بها ساوثهامبتون مرتين من أصل ثلاث مرات.
9-0 - This is only the third ever a side has won a Premier League game by 9+ goals;— OptaJoe (@OptaJoe) February 2, 2021
1995 Manchester United 9-0 Ipswich Town
2019 Southampton 0-9 Leicester City
2021 Manchester United 9-0 Southampton
Repeats. pic.twitter.com/0vCtj6IBKr
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فقد فاز مانشستر يونايتد على إسبويتش تاون بنتيجة 9-0 عام 1995، وفي عام 2019، فاز ليستر سيتي على ساوثهامبتون بالنتيجة نفسها، قبل أن يتلقى الهزيمة نفسها مرة أخرى هذا العام.
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