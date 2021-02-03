بعد 21 عاما من الانتظار... تحديد موعد عرض مسرحية "بودي جارد" على منصة إلكترونية

بعد 21 عاما من الانتظار تعرض مسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام، التي تعتبر أطول المسرحيات عرضا في الوطن العربي، حيث استمر عرضها على خشبة المسرح 11 عاما، بإحدى المنصات الإلكترونية نهاية الشهر الجاري.

وهذه المسرحية التي يمتد عرضها مدة 180 دقيقة من تأليف الكاتب يوسف معاطي وإخراج رامي إمام وشارك في بطولتها إلى جانب عادل إمام عزت أبو عوف وسعيد عبد الغني ورغدة.

وقال مخرج المسرحية رامي إمام، إن هذه المسرحية حصلت على نجاح جماهيري كبير بسبب ما وصفه بـ"الصورة الجيدة التي أطل بها عدل إمام"، إلى جانب "الفكرة الجديدة التي حملتها المسرحية"، إضافة إلى الطابع الكوميدي الموسيقي لها، بحسب بيان مجموعة "إم بي سي".

وحصلت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على حقوق عرض المسرحية، ليتم عرضها من خلال منصة "شاهد"، وفقا لبيان مجموعة "إم بي سي" الإعلامية.

وتدور أحداث المسرحية حول السجين أدهم الذي يعقد صفقة داخل السجن مع رجل الأعمال سعد، المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، يعمل بموجبها حارسا شخصياً لزوجة سعد، تلك التي تقع في حب أدهم. وبعد فترة يكتشف سعد خيانة زوجته فيحاول تلفيق تهمة لأدهم والهروب بما سرقه من مال.