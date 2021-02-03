"للحديث مع الآلهة"... الكشف عن لسان غريب جدا داخل فم مومياء مصرية.. صور

أشارت مجلة علمية، في بحث جديد نشرته قبل أيام، إلى ظاهرة غريبة سجلت داخل فم مومياء مصرية قديمة دفنت قبل أكثر من ألفي عام.

ونشرت مجلة "لايف ساينس" العلمية المتخصصة، صورا تظهر اكتشاف لسان ذهبي غريب في فم مومياء مصرية عمرها أكثر من 2000 عام.

وبحسب المجلة، نقلا عن وزارة الآثار المصرية، فإن المحنطين ربما وضعوا لسانا ذهبيا على المومياء لضمان أن الشخص المتوفى سيكون قادرًا على التحدث في الآخرة مع الآلهة.

Mummy with a gold tongue found in Egypt https://t.co/ZEfZewveW4 pic.twitter.com/GHyG7TjbUA — Live Science (@LiveScience) February 1, 2021

ونوهت المجلة إلى أنه ليس من الواضح إذا كانت المومياء تعاني من إعاقة في الكلام عندما كانت على قيد الحياة، كما أنه ليس من الواضح سبب صنع اللسان من الذهب على وجه التحديد.

نجحت البعثة المصرية الدومينيكانية العاملة بمعبد تابوزيريس ماجنا بغرب الإسكندرية، في الكشف عن ١٦ دفنة في مقابر منحوتة

The Egyptian-Dominican mission, working at the Taposiris Magna Temple in western Alexandria, succeeded in discovering 16 burials in the rock-cut tombs pic.twitter.com/x6Yr7g1zo8 — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) January 29, 2021

اكتشف علماء الآثار، بقيادة كاثلين مارتينيز، من جمهورية الدومينيكان، المومياء الفريدة في أحد المدافن الـ16 المكتشفة في الموقع المصري القديم "تابوزيريس ماجنا".

وعثر العلماء على "كنز من العملات المعدنية" التي زينت على شكل وجه كليوباترا السابعة، مما يشير إلى أن المعابد كانت قيد الاستخدام في عهد الملكة.