كشف تاريخ إطلاق "هواوي مات إكس2" القابل للطي

ذكر أحد مستخدمي "ويبو" Weibo، أن هواوي ستعقد مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق من هذا الشهر للإعلان عن هاتفها الذكي التالي القابل للطي. وأكدت الشركة اليوم أن تاريخ إطلاق الجهاز سيكون في 22 فبراير/شباط الحالي.

وبحسب موقع "غيزموتشينا" تم تجهيز الطرازات السابقة مثل "هواوي مات إكس" من 2019 والهواتف الذكية القابلة للطي من "مات إكس إس" Mate Xs العام الماضي بتصميم قابل للطي.

وقالت عدة تقارير أن "هواوي مات إكس 2" سينطلق بتصميم قابل للطي.

يشير ملصق الإطلاق الصادر عن العلامة التجارية إلى أنه سيكون بتصميم رياضي قابل للطي داخليًا.

من المتوقع أن تصميم الجهاز الجديد سيختلف إلى حد ما عن Galaxy Z Fold 2.

يمكن أن يتميز هاتف "هواوي مات إكس 2" بشاشة قابلة للطي مقاس 8.01 بوصة. ويقال إنه يدعم دقة 2480 × 2220 بكسل.

قد يحتوي الجانب الأمامي للهاتف على شاشة مقاس 6.45 بوصة توفر دقة 2270 × 1160 بكسل. من المحتمل أن يتم تشغيل الجهاز بواسطة مجموعة شرائح Kirin 9000 5nm.

يمكن تزويد هاتف "هواوي مات إكس2" بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل. يمكن أن يتوفر نظام رباعي الكاميرا - كاميرا أساسية بدقة 50 ميغابكسل، وعدسة 16 ميغابكسل، ونهاش بدقة 12 ميغابكسل، ومستشعر 8 ميغابكسل على الجانب الخلفي من جهاز "مات إكس2" من المحتمل أن يأتي مع دعم تقريب هجين 10x.