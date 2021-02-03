عمرها 17 عاما... صورة لبيومي فؤاد وسميحة أيوب تشعل "إنستغرام"

الصورة نشرها الفنان المصري، كريم الحسيني، عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، والتي ظهر فيها الفنان بيومي فؤاد والفنانة سميحة أيوب.

وكتب الحسيني معلقا: "صورة عمرها حوالي 17 سنة من أول ورشة تمثيل بمركز الإبداع الفني تحت قيادة أستاذنا خالد جلال، وفي حضور العظيمة سميحة أيوب وطبعا كان معانا بيومي فؤاد الطموح اللي صبر وكمل وإيمان لطفي ووسيم، والعبد الله والمخرج المسرحي محمد الصغير، الصورة دي بصراحة مصدر طاقة إيجابية بالنسبة لي وأمل في بكرة".

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وحازت الصورة على تفاعل كبير من متابعي الحسيني، وجمهور الفنان بيومي فؤاد.

يشار إلى أنه تم عرض فيلم "وقفة رجالة" لبيومي فؤاد، مؤخرا، والذي يشاركه فيه البطولة، ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، وأمينة خليل التى تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجى فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشرى ماجيك بينز.