"تيك توك" تطلق ميزة جديدة

أطلقت الشبكة الاجتماعية "تيك توك" ميزة جديدة لمكافحة نشر معلومات غير دقيقة، وسيتلقى المستخدمون إشعارًا بشأن أي محتوى لم يتم التحقق منه، حسبما قالت الشركة.

وقالت تيك توك اليوم أن الشبكة الاجتماعية توفر مقاطع فيديو تم تحميلها للتحقق منها لخدمات الخبراء التي تحدد دقة المعلومات، بحيث إذا تم التأكد من احتواء الفيديو على معلومات خاطئة، يتم إزالتها من النظام الأساسي.

ومع ذلك، قدمت الشبكة الاجتماعية يوم الأربعاء ميزة جديدة سيتم تطبيقها إذا تعذر تأكيد دقة المعلومات الواردة في الفيديو أو إذا كان الخبراء غير متأكدين من دقتها.

تخطط "تيك توك" الآن للإبلاغ عن مثل هذه مقاطع الفيديو على أنها تحتوي على "محتوى لم يتم التحقق منه"، والتي ستُعلم أيضًا منشئي مقاطع الفيديو وتدعوهم لتوضيح المعلومات. عند محاولة مشاركة مثل هذا المحتوى، سيرى المستخدمون أيضًا إشعارًا حول محتوى الفيديو الذي لم يتم التحقق منه واقتراحًا لتغيير رأيهم أو مواصلة المشاركة.

ووفقًا لبيان على موقع الخدمة على الويب: "سيرى المستخدم أولاً إشعارًا على الفيديو إذا تمت مراجعة المحتوى ولكن تعذر التحقق منه. سيتلقى منشئ الفيديو أيضًا إشعارًا ... إذا كان المشاهدون يعتزمون مشاركة مقطع فيديو تم الإبلاغ عنه، فسيرى تذكيرًا بأنه تم الإبلاغ عن مقطع الفيديو كمحتوى لم يتم التحقق منه. هذه خطوة اختيارية. تتطلب وقفة مؤقتة للأشخاص للنظر في الإجراء التالي واختيار "إغلاق" أو "مشاركة على أي حال".

وتجدر الإشارة إلى أنه عند اختبار مثل هذه الوظائف، انخفض عدد إعادة نشر مقاطع الفيديو ذات المحتوى غير المؤكد بنسبة 24%، وانخفض عدد الإعجابات لمثل هذه الفيديوهات بنسبة 7%.