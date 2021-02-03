دراسة تكشف علاجات منزلية لعدوى الديدان الدبوسية وطريقة انتقالها بين الأشخاص

عدوى الدودة الدبوسية هي العدوى الأكثر شيوعا التي تصيب القولون والأمعاء، حيث يتم ابتلاع هذه الديدان بسهولة وتنتقل عبر الجهاز الهضمي وتضع هذه الديدان بيضها في ثنايا الجلد بالقرب من فتحة الشرج.

ذكر تقرير صحي نشره موقع "ذا هيلث سايت" الطبي أنه عندما يخدش الشخص المصاب منطقة الشرج، يمكن للبيض أن يلامس أصابعه ويلوث الأماكن المحيطة به، وبهذه الطريقة يمكن أن تنتقل العدوى للأشخاص الآخرين عن طريق الملامسة.

وتشمل أعراض هذه العدوى عند الإنسان حكة في منطقة الشرج، أرق وغثيان، وآلام في المعدة.

ومع ذلك، يمكنك منع العدوى عن طريق غسل المنطقة بشكل صحيح في الصباح، وتغيير الملابس الداخلية والفراش كل يوم، وغسل اليدين بشكل متكرر.

وبصرف النظر عن هذا، هناك أيضا بعض العلاجات المنزلية الفعالة جدا لعلاج هذه العدوى المعوية، وتشمل ما يلي:

الثوم: يحتوي الثوم على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات يمكن أن تساعد في علاج العدوى، يمكنك تناول الثوم النيء أو تحضير عجينة عن طريق خلط الثوم المفروم مع الفازلين ووضع العجينة مباشرة على المنطقة المصابة للحصول على الراحة، لكن تجنب وضع تلك العجينة إذا كان هناك جرح أو تهيج في الجلد.

الجزر: غني بالألياف التي تساعد على تهدئة الجهاز الهضمي وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة، وأظهرت الأبحاث أن الجزر يساعد في إخراج الديدان الدبوسية من الأمعاء، وذلك بتناوله نيئا بعد غسله جيدا بالماء.

زيت جوز الهند: علاج منزلي شهير، يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مهدئة قد تساعد في علاج المشكلة، فقط ضع الزيت حول المنطقة لمنع إناث الدودة الدبوسية من وضع البيض، لكن قبل ذلك تأكد من أنك لا تعاني من حساسية من زيت جوز الهند.

بذور اليقطين: تحتوي على مركب كوكوربيتاسين، وهو مركب وجد أنه فعال ضد الطفيليات المعوية، ويمكن تناول بذور اليقطين أو مزجها بالماء لتشكيل عجينة وتطبيقها على المنطقة المصابة للتخلص من العدوى ومكافحتها.