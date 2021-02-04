"موقف غريب لأم كلثوم"... هكذا طردت من بيت موسيقي كبير أول أيام العيد

كشف الإعلامي المصري محمود سعد عن موقف غريب تعرضت له كوكب الشرق أم كلثوم، عندما طردتها جدته من منزلها.

وقال سعد في مقطع مصور له على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه كان له خال (شقيق والدته) عازف موسيقى شهير اسمه كامل إبراهيم، لافتا إلى أن كامل كان عازف يعزف على آلة القانون في أربعينيات القرن الماضي، لدرجة أنه كان يعزف في فرقة محمد عبد الوهاب، بل وقائد الفرقة.

وتابع: "كامل إبراهيم كان على علاقة جيدة بالكثير من الفنانيين وقتها، بينهم أنور وجدي وعبد الوهاب وأسمهان وأم كلثوم وفريد الأطرش وغيرهم الكثير".

وأضاف: "كان هؤلاء النجوم يأتون إلى بيت جدتي المقيم فيه كامل للزيارة أو العمل على بروفات الأغاني".

وقال سعد: "فجأة مرض كامل، مرض شديد، وتوفي وهو في عمر 37 سنة"، مشيرا إلى أن هذا مثل صدمة كبيرة في الوسط الفني".

وتابع سعد: "بعد وفاة خالي، أرسلت جدتي لشراء أقمشة ملونة باللون الأسود، ووضعتها على أثاث المنزل لدرجة أن جعلت فرش الكنب والستائر باللون الأسود".

وأكمل: "في هذا العيد جاءت أم كلثوم لمواساة جدتي، كما هي العادة في مصر بزيارة أهل الميت في أول عيد بعد وفاته، ففوجئت بما قامت به جدتي، وقالت لها أم كلثوم إن هذا لا يجوز، فردت عليها أم كامل دا حزننا ملكيش دعوة، فغضبت أم كلثوم، وقالت لها أنا غلطانة إني جايه (أتيت) أواسيكي، فقالت لها أم كامل أحسن يلا مع السلامة.. طردت أم كلثوم، وخرجت ولم تأت إلى بيتنا مرة أخرى".