عادل أمام بالنسخة الصينية... والبطولة لفتاة في "شاهد ما شفش حاجة"... فيديو

وصل تأثير الفنان العربي الكبير، عادل إمام، إلى الصين، حيث شددت مقاطع النجم العربي في مسرحيته الشهيرة "شاهد ما شفش حاجة" فتاة صينية لتقوم بتقليد جزء من المسرحية الشهيرة.

نفذت الفتاة الصينية "آسيا" مقطعا صغيرا من مسرحية "شاهد ما شفش حاجة" لبطلها الفنان العربي النجم عادل إمام، حيث ظهرت في لقطات مشابهة جدا للقطات نفذها إمام في مسرحيته.

واستخدمت "آسيا" المكياج والملابس لتقليد الشخصية الشهيرة في المسرحية والمعروفة باسم "سرحان عبد الناصر البصير"، والذي يقول كلمته المعروفة في المسرحية: "اتكل على الله واشتغل رقاصة".

وقالت الفتاة الصينية، باللغة العربية، تعقيبا على تقليدها المشهد الشهير، لشبكة تلفزيون الصين، بأنه يشرفها تقليد قطعة كلاسيكية من مسرحية لفنان قدير لربما يحفظها البعض منكم عن ظهر قلب، بحسب موقع "اليوم السابع" المصري.

وأضافت آسيا: "تعرفت على هذا الفنان الرائع (عادل إمام) لأول مرة من أحد أصدقائي ورأيت أنه لا يتوقف عن الضحك عند مشاهدة مقاطع عادل إمام، ولكن أنا لا أفهم اللهجة المصرية"، حيث قام أحد أصدقائها بتوضيح معاني الكلمات العامية التي يقولها الإمام في المشهد.

يذكر أن مسرحة "شاهد ما شفش حاجة"، بطولة الفنان عادل إمام، وناهد جبر، وعمر الحريري، ونظيم شعراوي، والمسرحية من إخراج هاني مطاوع، ويأخذ إمام شخصية سرحان عبد البصير، الذي اتهم بجريمة قتل جارته.