مجلة علمية تكشف عن أقدم مسجد لصلاة الجمعة في التاريخ... صور

تم العثور على بقايا أحد أقدم المساجد المسجلة في التاريخ، والتي بنيت بعد جيل واحد فقط من وفاة النبي محمد، بالقرب من بحيرة طبريا في إسرائيل.

وبحسب المصادر، عثر علماء الآثار على البقايا التأسيسية لمسجد يبلغ من العمر حوالي 1350 عاما أسفل مسجد آخر تم بناؤه فوقه في مدينة طبريا شمالي إسرائيل.

ونقلت مجلة "لايف ساينس" العلمية، عن المتخصصة في علم الآثار الإسلامية في الجامعة العبرية في إسرائيل، كاتيا سيترين سيلفرمان، قولها: "نحن نعرف العديد من المساجد المبكرة التي تم تأسيسها في بداية العصر الإسلامي".

وأعطت العالمة أمثلة على هذه المساجد مثل المسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، والمسجد الكبير بدمشق في سوريا، التي تم توسيعها وإعادة بنائها على مر السنين ولا تزال تستخدم كأماكن للعبادة.

وقالت سيترين سيلفرمان في بيان صادر عن الجامعة العبرية "لا يمكن التنقيب في تلك المواقع لأنها تقع بشكل عام تحت المساجد التي لا تزال مستخدمة"، وأضافت: "هنا في طبريا، أتيحت لنا هذه الفرصة الرائعة للتنقيب في الموقع والبحث عما يكمن تحته".

Business Insider - One of the earliest mosques has been unearthed beside the Sea of Galilee and indicates Muslims, Jews, and Christians lived in harmony https://t.co/oiKk6SQwtu pic.twitter.com/ESsysagz79 — Jason S ♋🇺🇸 (@theluckyman) January 30, 2021

يعود تاريخ المسجد المكتشف حديثًا إلى النصف الثاني من القرن السابع، مما يجعله "أقدم مسجد جمعة تم اكتشافه على الإطلاق (مسجد تقام فيه صلاة الجمعة)، ويبدو أنه يسبق، بحسب المصدر، أقدم مسجد تم العثور عليه سابقا في واسط العراقية.

وتبقى من المسجد، الذي يعود تاريخه إلى قرون، الأساسات وبعض الآثار التي عثر عليها في الردم تحت تلك الهياكل، مثل العملات المعدنية وقطع الفخار التي يعود تاريخها إلى القرن السابع، والتي ساعدت في تأريخ المبنى.