وسط "تورتة ومعازيم"... حديقة حيوان العين الإماراتية تحتفي بعيد ميلاد "زرافة".. صور

احتفلت حديقة الحيوانات في إمارة العين، أمس الأربعاء، بعيد ميلاد الزرافة "جانو" الثالث عشر، بحضور عائلة الزرافة، ومشاركة واسعة من موظفي الحديقة والزوار.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الخميس، عن رئيس وحدة الحيوانات ذات الحوافر بإدارة علوم الحياة، محمد يوسف الفقير، أن الزرافة "جانو" من مواليد حديقة الحيوانات في العين، وتمت تسميتها بهذا الاسم من قبل زوار الحديقة، والذي يعني حبيبة القلب، وذلك نظرا لشعبيتها بين الموظفين والزوار.

وأوضح يوسف الفقير أن الاحتفال بعيد ميلادها جاء بمبادرة من الموظفين في وحدة رعاية الحيوانات ذوات الحوافر، بهدف إضفاء تغيير إيجابي، خصوصاً في ظل الظروف الحالية لانتشار جائحة كورونا، ما يترك الأثر الجميل في نفوس الزوار والموظفين على حد سواء.

"تورتة" وهدايا ومعازيم في عيد ميلاد "زرافة" بحديقة حيوان العين https://t.co/A6xaC3o6Eg | #الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 4, 2021

وقال الفقير:

قدمنا للزرافة جانو فعاليات متنوعة ولوحة ترحيب ودمى وتمثال زرافة وكعكة عيد الميلاد الخاصة، وكشك التصوير المتنقل الذي صمم خصيصاً للفعالية، كما أتحنا للحضور التقاط الصور التذكارية واللحظات الجميلة التي لا تنسى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزرافة "جانو" تعد من فصيلة "روثتشيلد" المعرضة لخطر الانقراض، حسب القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN نتيجة للزحف العمراني والصيد الجائر، فقدمت الحديقة عددا من الاستراتيجيات والجهود لرعايتها والحفاظ عليها وتوفير بيئة مشابهة لبيئتها البرية.

وأكدت إدارة الحديقة أن هذا الاحتفال ليس الأول من نوعه، إذ كان أشهر هذه الاحتفالات على الاطلاق ميلاد "الليدي غوريلا" الذي كان على نطاق واسع عند بلوغها الـ40 من العمر.

وحول متوسط أعمار زراف "روثتشيلد"، أوضح الفقير أنه غالباً ما تعيش هذه الفصيلة مدة قد تصل إلى 25 عاماً في البرية، فيما تمتد أعمارها لأكثر من ذلك في المحميات وحدائق الحيوان، لا سيما في ظل الرعاية والاهتمام.