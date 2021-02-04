شرطة الرياض تقبض على مواطن اعتدى على سائق ووثق جريمته... فيديو

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها الرسمي في موقع "سناب شات"، القبض على مواطن اعتدى على سائق سيارة وقام بتوثيق جريمته.

وألقت الشرطة القبض على المواطن في العقد الثاني من العمر شرق الرياض، حيث وضع المعتدي السائق في الصندوق الخلفي للسيارة بالقوة، ونشر فعلته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبيّنت الشرطة خلال مقطع فيديو نشره حساب "سناب" الداخلية، إنه تم القبض على المعتدي واتخاذ الإجراءات الضرورية بحقه قبل إحالته إلى النيابة العامة، بحسب ما نقلته صحيفة "تواصل".

عبر #سناب_الداخلية ..

متهور قام بصدم مركبة في احد طرق #الرياض ولاذ بالهرب ، والجهات الأمنية تتمكن من القبض عليه .#تم_القبض pic.twitter.com/YTN6JmUDnK — فهد اللويحق (@fahedloweehig) February 4, 2021

في وقت سابق، تداول النشطاء، مقطع فيديو يظهر اعتداء شخص على سائق سيارة شرق الرياض، وإجباره على الركوب في الصندوق الخلفي للسيارة والاستيلاء على هاتفه.