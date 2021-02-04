شرطة الرياض تقبض على مواطن اعتدى على سائق ووثق جريمته... فيديو

وألقت الشرطة القبض على المواطن في العقد الثاني من العمر شرق الرياض، حيث وضع المعتدي السائق في الصندوق الخلفي للسيارة بالقوة، ونشر فعلته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبيّنت الشرطة خلال مقطع فيديو نشره حساب "سناب" الداخلية، إنه تم القبض على المعتدي واتخاذ الإجراءات الضرورية بحقه قبل إحالته إلى النيابة العامة، بحسب ما نقلته صحيفة "تواصل".
عبر #سناب_الداخلية ..— فهد اللويحق (@fahedloweehig) February 4, 2021
متهور قام بصدم مركبة في احد طرق #الرياض ولاذ بالهرب ، والجهات الأمنية تتمكن من القبض عليه .#تم_القبض pic.twitter.com/YTN6JmUDnK
في وقت سابق، تداول النشطاء، مقطع فيديو يظهر اعتداء شخص على سائق سيارة شرق الرياض، وإجباره على الركوب في الصندوق الخلفي للسيارة والاستيلاء على هاتفه.
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