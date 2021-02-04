بلقيس تخرج عن صمتها: هذا ما ربطني مع محمد رمضان في "حالة جديدة"... فيديو

ردت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، على الاتهامات الموجهة إليها باقتباس فكرة كليب "حالة جديدة" من أربعة نجوم أبرزهم المصري محمد رمضان وتايلور سويفت، وشرحت أسباب اللبس الذي حصل مع البعض.

وأكدت الفنانة بلقيس في تصريحات أدلت بها في لقاء تلفزيوني أن توارد الأفكار هو حالة ممكنة في الفن وخاصة وأن مخرج أغنيتها الجديدة هو نفسه مخرج أغلب كليبات الفنان المصري محمد رمضان، ومن الممكن أن يكون هذا سبب احساس المشاهدين بوجود تشابه بين الأغنيات التي نفذها المخرج، الأمر الذي جعل البعض يربط بين العملين الفنيين.

أضافت الفنانة بلقيس: "لن اتعمد تقليد محمد رمضان أو تايلور سويفت كما قيل في حركاتهما بالكليبات، والمقطع المتطابق مع تايلو سويفت لم أراه مسبقا".

وأشارت بلقيس إلى أنه "ربما هناك بعض الربط من جانب الجمهور بسبب استعانتي بالمخرج الذي قدم مع رمضان كليبات ناجحة".

ونوهت بلقيس إلى أن تأثرها الشديد بالموسيقى الغربية أكثر من الموسيقى الشرقية، وأنها تشاهد تايلور سويفت وريهانا وبيللى إيليش وغيرهم من فرق البوب يوميا، وأنه "من المستحيل بعد كل هذه المتابعة ألا تتأثر بإبداعهم، وهذا يحدث في العالم كله، ولو تابعت الكليبات الجديدة ستجد أن التقنيات كلها واحدة تقريبا"، بحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة بأخبار الفن والمشاهير.

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ووجهت الكثير من الاتهامات إلى الفناة بلقيس بتقيد عدد من النجوم في كليبها الأخير الذي حمل عنوان "حالة جديدة"، الأمر الذي تسبب بجدل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي.