هل شرب الكثير من الحليب يضر بالجسم؟

يؤكد أطباء التغذية فوائد شرب الحليب كل يوم، إذ يحتوي كوب الحليب على كمية عالية من الكالسيوم وهي مادة مغذية مرتبطة بالحصول على عظام أقوى ونمو العضلات، وهذا هو السبب في أن الحليب ومنتجات الألبان الأخرى عناصر غير قابلة للتفاوض لضرورة وجودها في كل منزل.

من جهة أخرى، فإن شرب الكثير من الحليب يوميا يمكن أن يجعل عظامك هشة، وهذا وفقا لتقرير صحي نشره موقع "تايمز أوف إينديا"، على الرغم من كونه صحيا ومغذيا، لكن شرب الكثير منه في اليوم لا يضمن صحة أفضل.

وفقا لدراسة طبية أجراها باحثون في السويد، فإن شرب الكثير من الحليب في اليوم، مما يعني ثلاثة أكواب أو أكثر من ثلاثة أكواب في اليوم، يضاعف خطر الوفاة وزيادة خطر الإصابة بالكسور، وخاصة عند النساء مقارنة بالرجال.

ووفقا لدراسة أخرى نشرها باحثون في جامعة هارفارد الأمريكية، فإن شرب الكثير من الحليب لا يضمن تقليل خطر الإصابة بكسور العظام.

وتتمثل بعض العلامات الواضحة والآثار الجانبية للإفراط في شرب الحليب بما يلي:

الإصابة بمتلازمة تسرب الأمعاء: تشير دراسة إلى أن شرب الكثير من الحليب يمكن أن يؤدي إلى تسرب الأمعاء، مما قد يجعلك تشعر بالخمول، ويرجع ذلك إلى وجود الكازين A1 في الحليب، والذي له آثار التهابية على بطانة الأمعاء، ويمكن أن يزيد من نفاذية بطانة الأمعاء.

الانتفاخ: يمكن أن يساهم الحليب أيضا في مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ، حتى لو لم تكن تعاني من حساسية تجاه اللاكتوز، فإن تناولك للمزيد من منتجات الألبان يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ أو المغص أو الإسهال.

ظهور حب الشباب: وجدت دراسة أخرى أن الإفراط في تناول منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الحليب يمكن أن يرتبط بظهور حب الشباب المعتدل والشديد.

بصرف النظر عن الكالسيوم، الحليب غني أيضا بالعناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل فيتامين د وفيتامين ب 12 والبروتين، وهذا يعني أنه حتما لا يمكن الاستغناء عنه، حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن شرب كوبا واحدا من الحليب يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

كل ما عليك فعله هو تناوله باعتدال للحصول على الفوائد وتجنب المخاطر، كوب من الحليب في اليوم هو الخيار الأمثل، ومن الأفضل تجنب شرب أكثر من كوبين في اليوم.