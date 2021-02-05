الإفتاء المصرية تحذر من ممارسة الأطفال للألعاب الإلكترونية

وجهت دار الإفتاء المصرية تحذيرا لأولياء الأمور من ممارسة الأطفال للألعاب الإلكترونية، مشيرة إلى ضرورة مراقبة سلوك وأخلاق الطفل أثناء ممارسة هذه الألعاب.

وقالت الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، مساء الخميس، إن "ممارسة الألعاب الإلكترونية تكون جائزة شرعا إذا كانت تعود بالنفع على الطفل ولا تؤدي إلى الضرر عليه أو على مجتمعه".

وأشارت إلى أنها "تكون محرمة إذا كانت تضر بالطفل وتؤثر على نفسيته وصحته وعقله، فتربي فيه العنف والعدوانية وحب ارتكاب الجرائم ضد مجتمعه وأوطانه".

كما أكدت على وجوب مواجهة الوالدين خطر هذه الألعاب الإلكترونية، وذلك باختيار ما يناسب عمر الطفل ويفيده من هذه الألعاب.

وأوضحت أنه

"يجب ألا تشتمل هذه الألعاب على أي محظور شرعي أو أخلاقي، لافتة إلى إنه "ينبغي أيضا على ولي الأمر أن يراقب دائما سلوك وأخلاق الطفل أثناء ممارسة هذه الألعاب".