وفاة الفنان المصري عزت العلايلي

وأعلن منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، وفاة العلايلي.
وفاة الفنان عزت العلايلي— صحيفة الرؤية (@Alroeya) February 5, 2021
رحل عن عالمنا قبل قليل الفنان المصري الكبير عزت العلايلي، عن عمر 86 عاماً، ومن المقرر أن تخرج جنازته بعد صلاة العصر من مسجد المرة في "دريم لاند" بمدينة السادس من أكتوبر.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/EQ2xCxZmWg
وقال مكرم: "وداعا الفنان القدير عزت العلايلي، الصلاه مسجد المروة، بجوار مستشفى دريم لاند بعد صلاة العصر".
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