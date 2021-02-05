وفاة الفنان المصري عزت العلايلي

وفاة الفنان عزت العلايلي



رحل عن عالمنا قبل قليل الفنان المصري الكبير عزت العلايلي، عن عمر 86 عاماً، ومن المقرر أن تخرج جنازته بعد صلاة العصر من مسجد المرة في "دريم لاند" بمدينة السادس من أكتوبر.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/EQ2xCxZmWg