سبب وفاته ليس كورونا... أبرز المعلومات عن عزت العلايلي

رحل عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، الفنان المصري، عزت العلايلي، عن عمر ناهز 86 عاما

يعتبر العلايلي واحدا من أهم نجوم السينما العربية والمصرية، إذ قدم الكثير من الأعمال الفنية على مدار عشرات السنين.

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، أن وفاة الفنان عزت العلايلي كانت طبيعية، ولم يكن يعاني من أي مرض مؤخرا، مؤكدا أنه لم يصب بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، بحسب موقع "في الفن".

أبرز المعلومات عن العلايلي:

- هو ممثل مصري، ولد في القاهرة يوم 15 سبتمبر/ أيلول 1934.

- في عام 1960 حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.

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- عمل كمعد للبرامج بعد تخرجه من أجل رعاية لأخواته الأربعة بعد وفاة والده.

- أول بداية فنية له، كانت في العام 1962، عندما شارك في فيلم "رسالة من امرأة مجهولة".

البقاء لله.

خبرصادم رغم العمرالمديد لأننا لم نسمع عن مرض سبقه.

وداعا للفنان الكبير عزت العلايلي.. تاريخ حافل بدأ بالكفاح وتكلل بالنجاح وزخربالأعمال المهمة القيمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وخالص العزاء للدكتور محمود العلايلي والأسرة الكريمة.. صبرهم الله وأنعم عليهم بالسكينة. pic.twitter.com/ITLnj1LGXI — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) February 5, 2021

- شارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، وقدم للسينما ما يقرب من 130 فيلما أبرزها "الأرض، السقا مات، الاختيار، الطريق إلى إيلات".

- شارك في بطولة العديد من الأعمال الدرامية منها: "قيد عائلي، ربيع الغضب، عسكر وحرامية، الحسن البصري، نور القمر".

فقدنا اليوم إنسانا وفنانا كبيرا قدم مجموعة من أهم الأعمال التي شكلت وجداننا السينمائي كان فنانا مثقفا وواعيا بأزمات وطننا العربي الكبير وداعا الفنان الكبير #عزت_العلايلي pic.twitter.com/06waPHiHCc — Hend Sabry - هند صبري (@HendSabry) February 5, 2021

- قدم عزت العلايلي مسرحيات عديدة من أهمها "أهلا يا بكوات، ثورة قرية".

وداعا الفنان القدير عزت العلايلي ، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الدعاء ونسأل الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان pic.twitter.com/EqXfg3nqNe — Raniah Yousief (@RaniahYousief) February 5, 2021

- نال العديد من الجوائز والتكريمات، منها جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "الطريق إلى إيلات"، وتكريم من مهرجان وهران للفيلم العربي عام 2017، كما كُرم العام الماضي من مهرجان الإسكندرية السينمائي.

- أعرب عن تضامنه مع زملائه من جيل الكبار الذين ضجوا بالشكوى من عدم الاستعانة بهم في أعمال فنية رغم تاريخهم الفني.