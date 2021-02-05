مصر... وفاة خبير المقامات والقراءات القرآنية أحمد مصطفى كامل

توفي، صباح اليوم الجمعة، أحمد مصطفى كامل، الخبير المصري في المقامات والقراءات القرآنية.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إنه من المقرر صلاة الجنازة على جثمان الراحل من مسجد الرحمن الرحيم، على أن يدفن في مقابر الأسرة في باب النصر.

يذكر أن أحمد مصطفى كامل كان قد أكد في تصريحات سابقة أن رحلته مع حفظ القرآن الكريم وتعلم القراءات بدأت منذ الصغر، مشيرا إلى أن والده اقترح عليه بعض زملائه أن يذهب للحسين لسماع شيخ ذي صوت ندي وكان الشيخ مصطفى إسماعيل.

لافتا إلى أن والده اصطحبه معه إلى المسجد يوم الجمعة، واستمع للشيخ مصطفى وهو يقرأ سورة الكهف، ومنذ ذلك الحين وهو يستمع للشيخ مصطفى وواظب على حضور حفلاته.

وظل خبير المقامات على هذا الوضع حتى وصل لسن 16 سنة، وقام بشراء تسجيل، وتم تسجيل كل صغيرة وكبيرة للشيخ مصطفى إسماعيل، لافتا إلى أنه يمتلك 2200 تسجيل للشيخ مصطفى إسماعيل لا تجد فيها قراءة واحدة تشبه الأخرى.