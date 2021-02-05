بعد إصابته بكورونا... آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سيد رجب

كشف مدير أعمال الفنان المصري، سيد رجب، آخر تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال محمود عواد مدير أعماله رجب، في تصريحات لصحيفة "النهار"، إنه بالفعل أصيب بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتائج التحاليل إيجابية.

وأوضح عواد: "أطمئن جمهوره على حالته الصحية، الأستاذ بخير والحمد لله".

وأضاف: "هو حاليا يخضع لبروتوكول العلاج ولا يزال في فترة العزل الصحي داخل منزله، ومن المقرر أن يجري المسحة الثانية يوم الاثنين المقبل".

يشار إلى أن سيد رجب حقق نجاحا كبيرا من بطولته المسلسل التلفزيوني "أبو العروسة"، الذي عرض منه جزئين.

وبلغت مصداقية رجب في تجسيد بطل المسلسل "عبده" إلى حد طلب إحدى الفتيات اليتيمات حضوره حفل زفافها، لشعورها أنه والدها في الحقيقة، وهو الطلب الذي لم يتأخر رجب في تلبيته.

وبدأ مؤخرا عرض أحدث أفلام سيد رجب بعنوان "وقفة رجالة"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشاركه بطولته بيومي فؤاد وماجد الكداوني.

وأصيب العديد من الفنانين العرب بفيروس "كورونا" المستجد، ومن أبرزهم يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي والمخرج خالد يوسف وأمير كرارة وماجد المصري.