في ديربي إسطنبول.. مصطفى محمد يواصل تفوقه ويقود جالطا سراي لقمة تركيا.. فيديو

تمكن اللاعب الدولي المصري، مصطفى محمد، من تسجيل ثاني أهدافه مع فريق جالطا سراي التركي، أمام غريمه التقليدي، فناربخشه، في المباراة التي أقيمت، اليوم السبت.

ونجح اللاعب المصري المنتقل حديثا إلى النادي التركي في إحراز الهدف الثاني له في المباراة الثانية على التوالي، بعدما أحرز هدف تقدم فريقه في شباك فنربخشه، اليوم السبت، في قمة مباريات الدوري التركي بالجولة 24.

ويعد مصطفى محمد أول لاعب مصري يسجل في ديربي فنربخشه وغالطا سراي في تاريخ الدوري التركي، فضلا عن أن هذا الهدف هو الثاني لمحمد بقميص غلطة سراي، حيث سجل في مباراته الأولى منذ أيام قليلة في شباك إسطنبول باشاك شهير.

وكان مصطفى محمد انضم رسميا لغالطا سراي، يوم الإثنين الماضي فقط، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

وبهدف مصطفى محمد، فقد احتل غالطا سراي صدارة الدوري التركي، برصيد 48 نقطة، فيما تراجع فنربخشة للمركز الثاني بالرصيد نفسه.