الأول عربيا... أغنية للفنان سعد لمجرد تقترب من المليار مشاهدة... فيديو

تقترب أغنية الفنان العربي، سعد لمجرد، من تحقيق رقم قياسي بنسبة المشاهدات يقارب المليار على قناته في "يوتيوب".

أطلق الفنان المغربي، سعد لمجرد، حملة للوصول إلى المليار مشاهدة لأغنيته الشهيرة "أنت معلم" حيث يقترب من تحقيق حلمه بذلك.

ويعتبر لمجرد أول فنان عربي يصل إلى نسبة المشاهدات الكبيرة على منصة التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، بحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة بأخبار الفن والمشاهير.

وأطلق المجرد على حملته "المليار" من خلال جميع منصاته على وسائل، ووجه دعوة إلى متابعيه وجمهوره من أجل تحقيق هذا الحلم.

ويقترب الفنان من تحقيق حلمه بالوصول من المليار في أغنيته الشهيرة التي أطلقها عام 2015 وأخذت شهرة واسعة جدا، حيث وصل إلى أكثر من 894 مليون مشاهدة.

وكشف المجرد في تصريحات سابقة لبرنامج "إم بي سي ترندنغ"، المذاع على فضائية "إم بي سي4" أنه اتجه لأداء الأناشيد الدينية في الآونة الأخيرة لأنه فكر في "أننا نغني للحب ولا يصح أن ننسى ربنا ولابد من عمل شيء كصدقة جارية".

وأردف: "لذلك سأقدم الفترة المقبلة عدة أعمال، منها الأذان بصوتي، وسيتم عرضه على عدد من الإذاعات لمن يرغب في بثه وقت الأذان".

وحقق سعد لمجرد نجاحا كبيرا في 2020 بأغنية "عدى الكلام"، التي بلغ عدد مشاهداتها على موقع "يوتيوب" للفيديوهات 111 مليون مشاهدة.