"انظر إلى السماء"... تحقيقات واستنفار في تركيا بعد ظهور "الجسم الغامض"... فيديو

ظهر بشكل مفاجئ الجسم الغريب المعدني الذي تسبب في الأشهر السابقة بحدوث جدل واسع في وسائل الإعلام العالمية بعد ظهوره في عدة دول.

وظهر عمود (مجسم) معدني يأخذ شكل مثلث غريب بارتفاع 3 أمتار وعرض متر واحد، مع عبارة غريبة جاء فيها "انظر إلى السماء انظر إلى القمر".

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، تستمر التحقيقات حول ظهور المجسم، الذي عثر عليه في أحد الحقول بجانب منطقة أورينسيك القريبة من أحد المواقع الأثرية.

وأشارت الوكالة إلى أن فرق الدرك التركية قد وصلت إلى المكان على الفور بعد إبلاغ صاحب الأرض بوجود المجسم، وتم أخذ الاحتياطات اللازمة من خلال وضع شريط أمني لمنع الاقتراب منه وفتحت السلطات تحقيقا على الفور.

واستخلصت العبارة "انظر إلى السماء انظر إلى القمر" من الأبجدية التركية القديمة التي يطلق عليها اسم أبجدية "جوك تورك"، وتوافد المواطنون إلى المكان لمشاهدة المجسم.

وقال مالك الحقل فؤاد دميرديل، الذي يعيش في حي أورينسيك، للصحفيين إنه عندما وصل إلى حقله صباح أمس السبت، لاحظ وجود كتلة معدنية عالقة في الأرض وأبلغ قوات الدرك بالوضع.

أوضح دميرديل أنهم قلقون للغاية في الحي، وأراد إزالة الكتلة المعدنية من الأرض ومعرفة من قام بإحضارها ووضعها في المكان.

وبينما تتواصل إجراءات القوات الأمنية بخصوص الكتلة المعدنية، تستمر التحقيقات لتحديد تفاصيل "مكان وكيفية" نقل الكتلة المعدنية إلى المكان.

أجرى محافظ شانلي أورفا، عبد الله إيرين، تحقيقًا في المنطقة التي تم فيها العثور على المجسم، وتلقى معلومات من المسؤولين وسكان الحي.

وقال إيرين في تصريح للصحفيين: "لا توجد معلومات أستطيع أن أقدمها لكم الآن. الخبراء والمختصون يقومون بفحص المجسم. سيكون هناك تفسير لما حدث في وقت قصير".