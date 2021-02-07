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    منها رفع الساق... علاجات منزلية طبيعية للتخلص من الدوالي

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    يعاني الكثير من الأشخاص على مستوى العالم من مشكلة دوالي الأوردة، تتضخم تلك الدوالي بمرور الوقت وربما تكون محرجة للشخص، ومسببه له الكثير من الألم الغير محتمل.

    يكمن السبب وراء ظهور دوالي الأوردة نتيجة تفاقم الضغط على أوردة الساقين، أو نتيجة وجود خلل في الصمامات المسؤولة عن عكس تدفق الدم في الأوردة، وذلك بحسب تقرير صحي نشره موقع "ذا هيلث سايت" الطبي.

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    وتتمثل أعراض دوالي الأوردة بظهور أوردة زرقاء داكنة في القدمين، وحدوث تورم في الساقين والقدمين أيضا، مع الشعور بالحرقة أو الحكة فيهما.

    لكن هناك العديد من النصائح والعلاجات المنزلية الطبيعية للتعامل مع المشكلة بهدف إدارة الأعراض والحد من تفاقمها، وتشمل ما يلي:

    ارتداء الجوارب الضاغطة: يمكن أن تساعد الجوارب الضاغطة على الساقين العضلات والأوردة على تحريك الدم بشكل أسهل نحو القلب، يجب عدم ارتداؤها في الليل عندما تكون الساقين مرفوعة على وسادتين، ولكن ينصح بارتدائها فور استيقاظ المريض، وطوال اليوم.

    رفع الساق: يجب إبقاء الساقين مرتفعة للمساعدة في تحسين الدورة الدموية، وتجدر الملاحظة أنه يجب تجنب الوقوف لفترات طويلة في مكان واحد، كلما كان عليك الوقوف لبعض الوقت، استمر في تحريك ساقيك، وأثناء الجلوس على كرسي أو مشاهدة التلفزيون، حاول رفع ساقيك على كرسي قدر الإمكان.

    ممارسة الرياضة كل يوم: تساعد التمارين المنتظمة على تحسين الدورة الدموية في الساقين، وتحفز أيضا عضلات الربلة وتساعد على تدفق الدم في الاتجاه الصحيح، لذلك كلما كنت أكثر نشاطا، كان ذلك أفضل لإدارة الأعراض.

    تدليك الساقين: قم بتدليك المنطقة المصابة من الساق برفق باستخدام الزيت أو المرطب للحفاظ على تدفق الدم عبر الأوردة، لكن احرص على تدليكها برفق وعناية، وتجنب فرك تلك الأوردة بقوة.

    اختر نظاما غذائيا صحيا: يمكن أن يؤدي الطعام المالح والغني بالصوديوم إلى احتباس الماء والسوائل، مما يؤدي إلى تفاقم الألم والأعراض، لذلك عليك تجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم والشديدة الملوحة، ركز على تناول الأطعمة الغنية بالألياف، والأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل البطاطا والعدس والفاصولياء واللوز والفستق والأسماك مثل السلمون والتونة لتقليل احتباس الماء.

    يفضل أيضا التركيز على الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل العنب والبرتقال والتفاح والكمثرى وغيرها لكونها تساعد في تقليل الالتهاب عن طريق التخلص من الجذور الحرة، ويحتوي السبانخ والبروكلي والبطاطا والجزر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة أيضا.

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