إحصائية جديدة تؤكد هيمنة ميسي على تاريخ كرة القدم

كشفت إحصائية جديدة أعدها الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن هيمنة أسطورة برشلونة الإسباني ليونيل ميسي على تاريخ كرة القدم خلال السنوات العشرة الأخيرة.

وأعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS)، اليوم الأحد، عن فوز ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم عن العقد الأخير.

وأكد الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء أن فوز ميسي جاء بناء على تصويت أعضاء الاتحاد في 150 دولة عبر العالم.

بينما حل البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر لاعب تهديفا في تاريخ كرة القدم، في المركز الثاني من القائمة، وفقا لشبكة "ESPN".

Messi has been named the best men's player of the decade by the IFFHS 🐐 pic.twitter.com/NC4UVkZBmb — ESPN FC (@ESPNFC) February 7, 2021

وشملت القائمة المكونة من 10 لاعبين 8 نجوم آخرين مثل نيمار وروبرت ليفاندوفسكي.

وجاء ترتيب أفضل 10 لاعبين على النحو التالي: