إحصائية جديدة تؤكد هيمنة ميسي على تاريخ كرة القدم

وأعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS)، اليوم الأحد، عن فوز ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم عن العقد الأخير.
وأكد الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء أن فوز ميسي جاء بناء على تصويت أعضاء الاتحاد في 150 دولة عبر العالم.
بينما حل البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر لاعب تهديفا في تاريخ كرة القدم، في المركز الثاني من القائمة، وفقا لشبكة "ESPN".
Messi has been named the best men's player of the decade by the IFFHS 🐐 pic.twitter.com/NC4UVkZBmb— ESPN FC (@ESPNFC) February 7, 2021
وشملت القائمة المكونة من 10 لاعبين 8 نجوم آخرين مثل نيمار وروبرت ليفاندوفسكي.
وجاء ترتيب أفضل 10 لاعبين على النحو التالي:
- ليونيل ميسي (برشلونة - الأرجنتين)
- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس - البرتغال)
- أندرياس إنييستا (فيسيل كوبي - إسبانيا)
- نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان - البرازيل)
- سيرخيو راموس (ريال مدريد - إسبانيا)
- مانويل نوير (بايرن ميونخ - ألمانيا)
- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ - بولندا)
- جيانلويجي بوفون (يوفنتوس - إيطاليا)
- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان - السويد)
- لوكا مودريتش (ريال مدريد - كرواتيا)
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