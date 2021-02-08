الفنان صبري فواز يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا.. فيديو

كشف الفنان المصري، صبري فواز، يوم الأحد تفاصيل حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال فواز في مقطع فيديو نشر عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، إن السنوات الثلاث الماضية شهدت عدة وعكات صحية له، حيث قام بتركيب دعامة وأصيب بجلطة دموية إلى جانب إصابته الأخيرة بفيروس كورونا.

وأضاف فواز، "هذا الفيديو لأطمئنكم على صحتي، أنا بصحة جيدة".

واختتم ساخرا، "اللي يجي في الريش بقشيش".

كان صبري فواز أعلن إصابته بفيروس كورونا، صباح الأحد، مشيرا إلى خضوعه للعزل المنزلي وأنه يتبع بروتوكول العلاج.

ويشارك صبري فواز في موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل "موسى"، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، كما يشارك في فيلم "أهل الكهف".

فيلم "أهل الكهف"، مأخوذ عن رواية الكاتب والأديب الكبير توفيق الحكيم، وهو سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور.